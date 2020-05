Minister powiedział, że w niedzielę wykonano ok. 14 tys. testów, co oznacza że liczba badań wykonanych w weekend "nie spadła tak drastycznie".

"Natomiast z informacji dobrych, to w piątek w przeciągu 24 godzin od 8 wieczorem do 8 wieczorem udało się wreszcie przebić tę magiczną liczbę 20 tysięcy i wykonaliśmy ponad 23 tysięcy testów. To pokazuje, że ten potencjał jest i mam nadzieję, że już teraz nie będzie on spadał poniżej kilkunastu tysięcy na dobę i będziemy mogli w sposób bardzo szybki lokalizować i izolować osoby, które są zakażone koronawirusem" - powiedział minister Szumowski.

Dodał, że ruszyły już punkty mobilnego pobierania wymazów, tzw. drive-thru. "Mamy ponad 120 punktów w Polsce, które pobierają wymazy od pacjentów z kwarantanny. Docelowo będziemy ich mieli - pewnie na koniec dzisiejszego dnia lub jutro - 147" - poinformował. "W tych namiotach są pobierane wymazy u pacjentów z 12. dnia kwarantanny" - dodał.

Szumowski poinformował też, że w niedzielę po południu wysłano 5,7 tys. SMS-ów o możliwości wykonania takich badań.

"Te osoby lokalizują najbliższe miejsce, gdzie mogą ten wymaz uzyskać (...). W związku z tym znacznie sprawniej będzie działało pobieranie wymazów od osób z kwarantanny, to też zwiększy potencjał (liczby - PAP) osób, które badamy w Polsce i mam nadzieję, że też przyspieszy ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii" - powiedział minister.(PAP)

autorka: Olga Zakolska