Commerzbank zdecydował o zatrzymaniu większościowego pakietu mBanku



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Commerzbank postanowił zakończyć proces sprzedaży i zachować posiadany pakiet 69,3% akcji mBanku, podał niemiecki bank.

"W obecnych warunkach rynkowych, zdominowanych przez kryzys związany z koronawirusem, transakcja na rozsądnych warunkach nie wydaje się prawdopodobna. Bank będzie kontynuował realizację strategii Commerzbank 5.0. Silna pozycja kapitałowa banku stanowi do tego dobrą podstawę" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2019 r. Commerzbank AG, posiadający ok. 69,33% akcji w kapitale zakładowym mBank, opublikował nową strategię biznesową "Commerzbank 5.0", zakładającą m.in. sprzedaż akcji polskiej spółki.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)