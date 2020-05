Pytany o datę otwarcia granic, Laszko zaznaczył, że Ukraina uważnie śledzi rozmowy poświęcone tej kwestii prowadzone przez odpowiednie ministerstwa krajów UE.

"Co tydzień w UE odbywa się posiedzenie odpowiednich ministrów, odpowiadających za sytuację epidemiczną i transport. Rozpatrują możliwość otwarcia połączeń lotniczych i omawiają start letniego sezonu turystycznego. Co tydzień jest to omawiane i decyzja do tej pory nie została podjęta" - powiedział Laszko.

"Jako punkt odniesienia obieramy bardziej Polskę, ponieważ podążamy według podobnego scenariusza. Tylko że (Polska) jest dwa tygodnie do przodu pod względem sytuacji epidemicznej" - zaznaczył główny lekarz sanitarny Ukrainy.

"Zobaczymy, jak oni (Polacy) będą otwierać (granice). Koronawirus to nowy rodzaj infekcji, dlatego trudno jest robić przybliżone prognozy. Dosyć rzadko się potwierdzają" - podkreślił Laszko.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Ukraina 17 marca zamknęła przejścia graniczne dla regularnego ruchu pasażerskiego, tj. transportu lotniczego, kolejowego i autobusowego.

W piątek Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia czasowego zamknięcia granic dla podróży, które nie są niezbędne, do 15 czerwca.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska

>>> Czytaj też: Rosja na drugim miejscu na świecie pod względem liczby zakażeń koronawirusem