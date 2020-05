PGNiG przeznaczy 31 mln zł na program wodorowy w ciągu 5 lat



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje realizację programu wodorowego, na który złoży się pięć projektów o łącznym koszcie 31 mln zł, poinformowali członkowie zarządu spółki. Projekty mają być realizowane w ciągu najbliższych pięciu lat.

"Dzisiaj startujemy z nowym programem - programem wodorowym. O wodorze mówi się jako o paliwie przyszłości, które może kiedyś w całości zastąpić gaz ziemny. Stąd naturalne zainteresowanie tym paliwem w naszej grupie" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński podczas briefingu online.

Dodał, że celem spółki jest, by w przyszłości wodór był przesyłany za pośrednictwem jej systemu dystrybucyjnego.

Pierwszym z projektów w ramach programu jest Hydratank, czyli budowa stacji tankowania wodoru w pobliżu siedziby spółki w Warszawie. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą i dostawcą, a planowany termin uruchomienia i testów stacji to październik 2021 r. Koszt projektu to 9 mln zł.

Kolejny projekt nosi nazwę InGrid.

"Zaczynamy od stacji tankowania samochodów wodorowych, ale wodór zamierzamy też produkować. W naszym oddziale w Odolanowie powstanie stacja power-to-gas. Będziemy produkować wodór z energii elektrycznej, energii odnawialnej z naszej farmy fotowoltaicznej, w procesie elektrolizy. Chcemy go zatłaczać do sztucznej sieci gazowniczej, która powstanie w Odolanowie, chcemy testować mieszaninę wodoru i gazu, bądź transportować do stacji tankowania w Warszawie" - powiedział wiceprezes ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Instalacja ma rozpocząć testową pracę jesienią 2021 r.

Trzeci projekt to powołanie New Fuel Lab w ramach Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego grupy kapitałowej. Ma być to pierwsze w Polsce laboratorium badające wodór oraz jego mieszaniny jako paliwo.

"Kolejny projekt dotyczy gazomobilności, w ramach polskiego programu związanego z transformacją transportu w kierunku niskoemisyjnym. Jesteśmy przekonani, że wodór może stać się tak atrakcyjnym paliwem w transporcie, jak CNG i LNG. Dlatego będziemy aktywnie działać w obszarze gazomobilności z naszymi partnerami" - dodał wiceprezes.

Piąty projekt dotyczy tzw. niebieskiego wodoru, czyli produkcji wodoru z gazu ziemnego. Wyzwaniem jest zagospodarowanie dwutlenku węgla, który powstaje w tym procesie.

"Przewidujemy na dziś wydatki 31 mln zł na te konkretne projekty. Poszczególne projekty mają swoje harmonogramy z kamieniami milowymi. Dzisiaj przyjmujemy perspektywę pięciu lat. Nasz nowy programy wodorowy jest otwarty na nowe projekty, ale znaczenie będzie miała ekonomika projektów i od tego będziemy uzależniali nasze decyzje co do rozszerzania programu" - podsumował Sekściński.

W ramach programu wodorowego PGNiG planuje też współpracę z innymi spółkami.

"Rozmawiamy z Orlenem i Lotosem, szczegóły współpracy będziemy mogli podać, kiedy te rozmowy się zakończą" - powiedział Kwieciński.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)