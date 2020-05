Jak poinformował rzecznik prasowy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) Mateusz Słonecki startupy opracowują technologie piątej generacji we współpracy z firmami: Wielton, Miele, Indigo Nails oraz Polską Grupą Energetyczną (PGE). Do startupów trafi prawie 14 mln zł wsparcia, a program jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Partnerem technologicznym ŁSSE jest firma Ericsson.

Z informacji rzecznika wynika, że do pierwszej rundy akceleratora, trwającej trzy miesiące zakwalifikowało się do tej pory 18 startupów, które dzięki akceleratorowi S5 łódzkiej strefy rozwijają pierwsze przemysłowe rozwiązania z zastosowaniem technologii piątej generacji. Pracują między innymi nad autonomicznymi wózkami widłowymi, czy urządzeniami do komunikacji online z obrazowaniem przestrzeni przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.

Na początku czerwca ma ruszyć kolejna runda naboru do programu. Docelowo ma brać w nim udział 40 startupów. W ramach programu młode firmy mogą liczyć na 600 tys. zł dofinansowania na opracowanie innowacji opartych o technologię 5G, którą wdrażać będą między innymi w fabrykach inwestorów działających w ŁSSE.

Inicjatywy pogratulował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jak przyznał, cieszy się, że w projekcie ŁSSE jest tak wielu partnerów. Według niego, bardzo istotne jest to, aby można było z technologii 5G czerpać korzyści.

"To duża szansa rozwoju dla polskich firm. Rozwijanie aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji, czy na 5G. Tworzenie rozwiązań w ramach Internetu Rzeczy. To jest wszystko to, na co powinniśmy dzisiaj bardzo stawiać. Mamy wiele polskich małych, średnich firm, która mają doskonałe pomysły" — mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej online.

W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda. Jak przyznał, pochodzi z pokolenia praktyków, które chce nowe technologie przekładać na efekty w biznesie, życiu codziennym. "To jest projekt, który odpowiada mojemu pokoleniu. (...) Jestem ciekaw, jak w Wieltonie czy PGE może wyglądać adoptowanie technologii 5G, tak, aby ona ułatwiała tę pracę, żeby proces technologiczny był prostszy, skomputeryzowany" - powiedział i dodał, że bardzo wspiera tę inicjatywę.

Z kolei zdaniem wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz udział w akceleratorze S5 to unikalna możliwość testowania rozwiązań w realnych warunkach wdrożeniowych, m.in. dostęp do infrastruktury 5G oraz firmy produkcyjnej. Program stwarza startupom możliwość pracy na żywym organizmie: instalowanie urządzeń przy liniach produkcyjnych, na pojazdach czy w halach magazynowych wybranych partnerów, pracę z realnymi danymi, a nawet działania z klientem końcowym.

"Otwieramy nowy rozdział działalności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki technologii 5G zyskamy przewagę konkurencyjną oraz dodatkową zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców w szczególności nakierowanych na Przemysł 4.0" — powiedział prezes łódzkiej strefy Marek Michalik.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy uważa, że dla krajów pragnących pozostać w gronie tych, które liczą się na arenie międzynarodowej nie ma odwrotu od technologii 5G. Tylko - jego zdaniem - szybkie jej wdrożenie zapewni Polakom dostęp do cywilizacyjnych przewag, jakie niesie Przemysł 4.0.

"Takiej szansy nie wolno nam zmarnować. Bez wdrożenia 5G nie tylko nie nadrobimy dystansu między nami a najbardziej rozwiniętymi krajami Europy, lecz z każdą chwilą będziemy ten dystans zwiększać" — powiedział Cichy.

Rzecznik ŁSSE podkreślił, że za opracowanie i stworzenie akceleratora S5 łódzka strefa została wyróżniona nagrodą przez prestiżowe pismo fDi Magazine, z grupy Financial Times.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast. (PAP)

autor: Jacek Walczak