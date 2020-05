MR: Firmy złożyły 3,6 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy złożyli ponad 3,6 wniosków o skorzystanie z rozwiązań, proponowanych w tzw. tarczy antykryzysowej, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Dotychczas trafiło do nich blisko 7,8 mld zł.

"Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 3 610 773 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

24 159 - dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;

936 255 - dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;

104 949 - dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;

727 659 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

144 630 - dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;

58 771 - dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;

1 614 350 - dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020" - poinformował resort.

477 131 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 2 377 260 154 zł;

na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 694 200 247 zł;

295 940 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 595 470 980 zł;

503 316 541 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP [mikro, małych i średnich przedsiębiorstw] z Europejskiego Funduszu Społecznego

zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 mln zł (wg stanu na 8 maja 2020).

Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 12 maja - wynosi dotychczas blisko 7,8 mld zł.Z tarczy antykryzysowej przyznano już m.in.:Rozwiązania, dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w związku z COViD obowiązują od 1 kwietnia."Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji" - napisano w materiale.MR zaznaczyło, że "zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji (do tarczy antykryzysowej) są analizowane i konsultowane".(ISBnews)