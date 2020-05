Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu zakłady, które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki przedstawiając kolejny etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Podkreślił konieczność zachowania rygoru sanitarnego. "W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana" - podkreślił premier.

Częściowe otwarcie lokali gastronomicznych

Od 18 maja otwieramy lokale gastronomiczne w odpowiednim reżimie sanitarnym - przekazał Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej w KPRM szef rządu przedstawił plan łagodzenia obostrzeń, który będzie obowiązywał od poniedziałku, 18 maja.

Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie czy zakłady kosmetyczne. "Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne: restauracje, bary, lokale gastronomiczne, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w środku, w pomieszczeniach" - powiedział.

Zachęcał też, aby lokale otwierały ogródki. "Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej - tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne" - podkreślał.

Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach i konsultacje z nauczycielami

Od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i 8-klasistów, którzy przygotowują się do egzaminów - poinformował Morawiecki.

Szef rządu podał, że podobne konsultacje od 1 czerwca będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych np. w celu poprawienia ocen.

Morawiecki zapewnił, że rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

"Utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory, tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy" - mówił premier.

Uprawianie sportu - zwiększone limity liczby osób

Od poniedziałku pojawi się szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików; zwiększymy liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach - poinformował Morawiecki.

Jak również dodał podczas konferencji prasowej, "będzie można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem liczby osób, które będą mogły (tam) dbać o zdrowie poprzez sport".

"Chcemy też umożliwić ogranizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych, np. muzycznych" - powiedział Morawiecki. Wyjaśnił, że to "wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, konkursów w przyszłości, także artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby oraz filmowcom, którzy - z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów".

"Wszystkie te zmiany (wchodzą w życie) od poniedziałku, 18 maja" - powiedział premier.

Komunikacja miejsca - zmiana reguł

Od 18 maja zostaną zmienione reguły funkcjonowania komunikacji miejskiej; będzie zwiększony limit pasażerów - zapowiedział Morawiecki.

"Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów" - powiedział premier. Jak dodał, "jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów".

"To znaczący przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiednego dystansu" - zaznaczył.

