Piontkowski przekonywał podczas konferencji w KPRM, że szybkie zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie znacznie pozwoliło ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju. Jak jednak zauważył, "nie wszystko da się przekazać w formie zdalnej, a zwłaszcza dotyczy to zajęć praktycznych".

"Stąd staramy się stopniowo umożliwiać przejście do zajęć praktycznych, dlatego od 18 maja umożliwimy, za zgodą słuchaczy, odbycie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, tam, gdzie nauka trwa zaledwie często rok, czy półtora i nie wszyscy uczniowie byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe" - mówił szef MEN.

Dodał, że "podobnie jest z niektórymi zajęciami praktycznymi w technikach czy szkołach branżowych, stąd 18 maja, za zgodą uczniów, umożliwiamy powrót do kształcenia praktycznego, umożliwiającego np. zdobycie prawa jazdy".

Piontkowski mówił także, że skoro w poprzednim etapie zostały uruchomione hotele, to również schroniska młodzieżowe "od 18 maja spokojnie mogą rozpocząć swoją działalność, oczywiście z zachowaniem tego reżimu sanitarnego, który obowiązuje w innych miejscach noclegowych".

Minister edukacji poinformował, że od 18 maja "w niewielkich grupach" uczniowie będą mogli wrócić do realizacji zajęć pozaszkolnych, np. w domach kultury.

A także - podkreślił - "dzieci, które mają specjalne potrzeby od 18 maja będą miały możliwość, za zgodą rodziców, odbywania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz specjalistycznych".

Piontkowski: Przygotowujemy wytyczne do przeprowadzenia egzaminów

Przygotowujemy wytyczne odnośnie przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzamin ósmoklasisty - poinformował w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jak podkreślił, w szkołach można stopniowo wracać do tradycyjnych zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

"W szkołach jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć i trzeba to robić tak, żeby było to bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin" - powiedział szef MEN na konferencji prasowej dotyczącej III etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Jak dodał, "od 25 maja uczniowie techników będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców, o ile wyrażą na to zgodę". "Od 1 czerwca chcemy, aby nie tylko uczniowie ostatnich klas mieli możliwość konsultacji z nauczycielami, ale także, aby wszyscy inni uczniowie mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami i wyjaśnić te fragmenty materiał, które były trudniejsze, i porozmawiać z nimi o ocenach" - powiedział minister edukacji.

Szef MEN: Oprócz opieki nad dziećmi nauczyciele zaoferują jakąś formę zajęć dydaktycznych

Oprócz opieki nad dziećmi z klas 1-3 nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych - przekazał w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Piontkowski podczas konferencji mówił o tym, że od 25 maja "rodzice, którzy mają dzieci w klasach 1-3 będą mogli skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły". "Jeżeli nie mogą pogodzić opieki nad swymi dziećmi z pracą zawodową, to - tak jak w przedszkolach - będą mogli posłać dzieci do szkoły" - mówił. "Tam, oprócz opieki nad tymi dziećmi, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych" - dodał.

Jak zaznaczył, "nadal będzie realizowana podstawa programowa". "Tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie realizowane w formie zadań stacjonarnych - oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach" - mówił szef resortu edukacji. Poinformował, że w związku ze zbliżającymi się egzaminami, od 25 maja w szkołach podstawowych dla uczniów klas ósmych zostaną przywrócone konsultacje osobiste. Będą to - jak powiedział - konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a - jeśli zajdzie taka potrzeba - także z innych przedmiotów.

>>> Czytaj też: Polska wchodzi w trzeci etap odmrażania gospodarki. Rząd otwiera salony fryzjerskie i kosmetyczne