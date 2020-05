W środę premier Mateusz Morawiecki wraz z szefami reosrtów zdrowia i edukacji przedstawili kolejny etap "odmrażania" gospodarki. Poinformowali m.in., że od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, bary i kawiarnie, ale w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Szumowski zwracał uwagę na konieczność zachowania reżimu sanitarnego mimo poluzowania kolejnych obostrzeń. "Apeluję o trzymanie się ścisłe tych reguł, choćby takich, że w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych nie może być czynnej poczekalni, nie możemy siedzieć i czekać tam w tłumie osób obcych, umawiajmy się na konkretną godzinę, na konkretną wizytę" - powiedział. Dodał, że nie można będzie też siedzieć w tłumie w restauracji czy kawiarni.

Wskazywał jednocześnie na zasady zachowania bezpieczeństwa: konieczność noszenia maseczek lub przyłbic w salonach kosmetycznych i w gastronomii oraz zachowanie odległości między ludźmi, m.in. siedzącymi przy stolikach w restauracjach. "Drugi aspekt, oczywiście, to jest szybkie wyłapywanie osób chorych, szybkie wyłapywanie osób, które są zarażone wirusem" - podkreślił Szumowski.

Poinformował, że w minionej doby wykonano 20 tys. testów na obecność koronawirusa.

"Bardzo dużo od nas zależy, bardzo dużo zależy od tego, jak my będziemy funkcjonowali, ale na dzisiaj w Polsce żaden medyk nie musiał podejmować decyzji kto ma żyć, a kto nie będzie miał dostępu do respiratora, nie było sytuacji, gdzie pacjenci w szpitalach zakaźnych leżeli pokotem na korytarzach, a respiratory były wstawiane również do hal i tymczasowo zbudowanych szpitali; tego uniknęliśmy i mam nadzieję, że nigdy taka sytuacja w Polsce nie będzie miała miejsca" - powiedział Szumowski.

Ponadto mówił, że już ponad 1200 osób skorzystało z tej możliwości +drive-thru+ (czyli od osób podjeżdżających do punktu pobrań samochodem, bez wysiadania), wychodząc z kwarantanny". "To nam daje poczucie, że kończąc tę kwarantannę osoby na pewno są zdrowe, na pewno nie są nosicielami, nie są zarażone wirusem" - powiedział minister.

Szumowski przyznał, że zdarzają się sytuacje takie, "jak w kopalniach, gdzie jest to miejsce bardzo specyficzne, bardzo trudne warunki, ogromnie ciężka praca, brak możliwości dystansowania się". Zauważył jednocześnie, że "kopalń nie można zamknąć; one muszą pracować, górnicy muszą pracować, bo zamknięcie kopalni oznacza jej zamknięcie tak naprawdę już ostateczne".

Dlatego - wyjaśnił szef MZ - przeprowadzono "zdeterminowaną i szybką" akcję przebadania górników ze wszystkich pięciu kopalni na Śląsku. "I to zrobiliśmy" - podkreślił. Dodał, że w tej chwili badane są wszystkie osoby z kontaktów i rodziny przebadanych już górników.

"To pokazuje, że gdyby oddzielić to ognisko w kopalniach (...) - Śląsk byłby obszarem, województwem, które miałoby całkowicie normalną krzywą na tle Polski. Krzywą, która w tej chwili jest już krzywą zaczynającą spadać" - powiedział minister zdrowia.

Resort zdrowia poinformował we wtorek o rekordowej liczbie nowych zakażeń – 595, w tym 492 ze Śląska. To największa zanotowana liczba nowych przypadków od wybuchu epidemii, czyli od 4 marca. W środę z kolei w tym województwie przybyło kolejnych 113 osób zakażonych. MZ wyjaśniało, że wzrost ten wynika z intensywnych badań przesiewowych, którym poddawani są górnicy i ich rodziny.

Dotychczas w Polsce potwierdzono 17 062 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w województwie śląskim – 4 384. W sumie zmarło do tej pory 847 osób, a 6 131 chorych wyzdrowiało.

