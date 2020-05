Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z grupy kapitałowej Mirbudu (lider) - oraz Mirbud (partner konsorcjum) podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto.



"Wartość umowy: 164 700 000,02 zł brutto. Termin zakończenia prac: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych" - czytamy w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)