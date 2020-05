Na konferencji prasowej w Rzymie szef rządu Giuseppe Conte ogłosił: "Wprowadzamy kroki na rzecz ożywienia i wsparcia dla firm na ich szybki ponowny start. Pomożemy rodzinom z dziećmi, zapewnimy dochód kryzysowy dla grup, które potrzebują większej ochrony".

"Dla pracowników środki są spore, to 25,6 mld euro" - dodał.

Kolejna forma pomocy to zasiłki dla osób samozatrudnionych w wys. 600 euro miesięcznie. Jak zaznaczył, wzrosną one potem do 1000 euro.

Wśród zapisanych w dekrecie kroków jest też pomoc w wysokości 15-16 mld euro dla firm, od najmniejszych do największych - poinformował premier.

Ponadto zapowiedział redukcję podatków na łączną sumę 4 mld euro firmom o obrotach do 250 mln euro rocznie.

Na wsparcie służby zdrowia przeznaczono następną kwotę 3,25 mld euro, a na uniwersytety i badania naukowe 1,4 mld euro. Zapowiedziano też przyjęcie do pracy 4 tys. badaczy.

Rząd postanowił ponadto, że właściciele hoteli oraz plaż zostaną zwolnieni z pierwszej raty gminnego podatku od nieruchomości. Branża hotelowa otrzyma 2 mld euro na wydatki związane z koniecznością dostosowania się do nowych wymogów sanitarnych w związku z pandemią.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dekrecie zapisano też, że rodziny o dochodzie poniżej 40 tys. euro rocznie dostaną specjalny bon na 500 euro do wydania na wakacje we Włoszech.

Kolejna decyzja gabinetu Contego to powołanie kryzysowego funduszu wsparcia dla kultury z kwotą 210 mln euro w tym roku.