Erbud miał 0,52 mln zł straty netto, 9,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Erbud odnotował 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 4,58 mln zł wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,23 mln zł wobec 10,17 mln zł rok wcześniej.

"Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21%). [...] Marża wyniku brutto na sprzedaży wyniosła 6,69% wobec 4,58% rok wcześniej. Wynik EBIT w segmencie budownictwa kubaturowego za granicą był wyższy o 51% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 439,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 600,97 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy w I kwartale 2020 roku wyniosły 440 mln zł, z czego 381 mln zł to przychody w kraju. W segmencie budownictwa spółka osiągnęła 318 mln zł przychodów, w tym 285 mln zł w budownictwie kubaturowym w Polsce. Największy wzrost zanotowała spółka PBDI S.A., jej działalność w segmencie drogowo-inżynieryjnym przyniosła przychody na poziomie 66,3 mln zł. Podobne przychody r/r osiągnęła spółka IVT, która w segmencie przemysłowym zagranicą zanotowała 25,5 mln zł wobec 25,2 mln zł w I kwartale 2019 roku" - czytamy także.

"Dobre wyniki naszych spółek w Niemczech dowodzą skuteczności naszego modelu biznesowego opartego na dywersyfikacji segmentowej i terytorialnej. Cieszy nas dynamiczny rozwój GWI, która w I kwartale 2020 roku zarobiła 1,5 mln zł, a także stabilne przychody i zysk spółki IVT, który wyniósł w tym okresie 2,1 mln zł " - dodał Grzeszczak.

W I kwartale 2020 r. zatrudnienie w grupie wynosiło 2 466 osób, od początku roku zmniejszyło się o 9 osób.

"Kilka tygodni temu rząd rozpoczął luzowanie obostrzeń związanych z pandemią, więc zamykanie budów wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobne. Dla naszej branży najważniejsza jest kontynuacja pracy i ogłaszanie nowych przetargów. Na szczęście nie widzimy, by inwestorzy chcieli wstrzymywać prowadzone kontrakty. Co więcej, napływają też nowe zlecenia. Dla pobudzenia gospodarki kluczowa jest postawa państwa w kwestii finansowania inwestycji, nowe zlecenia są największym wsparciem dla firm. Dane GUS za marzec pokazały, że nasz sektor jako jedyny zanotował wzrost produkcji. Branża budowlana może być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, by wyjść z kryzysu spowodowanego przez pandemię" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 2,2 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)