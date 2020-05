SimFabric rozpoczął negocjacje z jednym z największych wydawców gier



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął proces negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie, podała spółka. Spółki ustalają zasady, warunki i parametry finansowe ewentualnej współpracy. Celem rozmów jest zawarcie umowy wydawniczej umożliwiającej wydanie przez globalnego partnera jednej z gier należących do portfolio SimFabric.

"Rozpoczynamy proces negocjacji z kolejnym międzynarodowym partnerem doskonale znanym w branży gier wideo. Z uwagi na obowiązującą nas poufność na tym etapie nie możemy jeszcze ujawnić nazwy firmy, z którą rozmawiamy. Planowany termin zakończenia negocjacji ustaliliśmy na termin 30 lipca br. Informacja o zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób zostanie przez nas przekazana za pośrednictwem raportu bieżącego. Mamy nadzieję, że cały proces zakończy się pomyślnie, jesteśmy dobrej myśli" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w maju SimFabric poinformowało o zawarciu umowy z innym znanym partnerem w branży gier - Koch Media GmbH. Podpisany kontrakt opiewa na 8 mln zł. W ramach umowy globalny producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania stał się właścicielem 50% praw autorskich do dwóch gier SimFabric. Koch Media zobowiązało się także do wydania tych tytułów w wersji na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One, przypomniano.

Premiery gier w wersji na komputery PC oraz konsole planowane są w 2021 roku.

W bieżącym roku SimFabric planuje wydać sześć produkcji własnych, z których pięć będzie symulatorami: "Farm&Fix 2020", "ElectriX", "Moon Village", "Mushrooms: Forest Walker" i "Flipper Mechanic". Szóstą produkcją jest horror-psychologiczny tworzony na podstawie prozy amerykańskiego pisarza H.P. Lovecrafta i stworzonej przez niego mitologii Cthulhu, pod tytułem "Cthulhu: Books of Ancients", wskazano również.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)