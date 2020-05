Od 3 maja liczba wykrywanych codziennie w Rosji przypadków koronawirusa sięgała co najmniej 10 tysięcy. Liczba zakażeń rośnie, ale tempo wzrostu jest wolniejsze. Eksperci nie dają jednak jednoznacznych ocen o obecnym etapie epidemii i o tym, czy w Rosji mógł już nastąpić długo oczekiwany szczyt zachorowań. Władze argumentują, że większa liczba wykrywanych zakażeń jest rezultatem masowych testów. Według stanu z czwartku przeprowadzono ich w Rosji dotąd ponad 6,1 mln.

Rosja jest obecnie na drugim miejscu, za USA, wśród państw z największą liczbą zakażeń koronawirusem.

Nie zmienia się w Rosji znacząco liczba zgonów, która waha się codziennie wokół stu. Media zachodnie - dzienniki "Financial Times" i "New York Times" - opublikowały analizy, w których śmiertelność w Rosji z powodu Covid-19 uznały za zaniżoną. MSZ Rosji zażądało od obu gazet zdementowania tych informacji. Wicepremier Rosji Tatiana Golikowa i urząd sanitarny Rospotriebnadzor zapewniły, że dane o zgonach są rzetelne.

Trwa niepewność wokół wyprodukowanych w Rosji respiratorów typu Awenta-M, które - według wstępnych ustaleń - mogły stać się przyczyną pożarów w dwóch szpitalach. Do końca roku zakłady w Jekaterynburgu, które są producentem tych aparatów miały przekazać do regionów Federacji Rosyjskiej ponad 6700 tych respiratorów. Teraz dostawy te znalazły się pod znakiem zapytania, ponieważ władze zawiesiły eksploatację urządzeń wyprodukowanych w Jekaterynburgu po 1 kwietnia br.

W kwietniu zakłady produkowały około 100 tych aparatów dziennie, podczas gdy w marcu było to 10 sztuk. Dziennik "Moskowskij Komsomolec" wyraż przypuszczenie, że w Jekaterynburgu aparaty są jedynie montowane z elementów sprowadzanych z Chin.

Mimo epidemii w Rosji rozpoczął się nabór do armii. W tym roku do sił zbrojnych powinno trafić około 135 tys. poborowych, którzy mają wyruszyć do jednostek 20 maja. W obwodzie moskiewskim komisje wojskowe rozpoczęły pracę w czwartek. Telewizja państwowa Rossija 24 pokazała kadry, na których widać żołnierzy wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej dezynfekujących pomieszczenia, gdzie mają stawiać się poborowi. Pobór ma trwać w całym kraju do połowy lipca.

