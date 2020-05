Bosak chce wypowiedzenia pakietu klimatycznego, który może załamać polską gospodarkę

Źródło: PAP

Wzywamy rząd do obrony polskich interesów w UE, a Sejm do przyjęcia specjalnej uchwały ws. renegocjacji pakietu klimatycznego - mówił kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Przekonywał, że obecna polityka klimatyczna UE prowadzi do wzrostu cen prądu i załamania polskiej gospodarki.