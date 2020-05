FO Dębica miała 22,49 mln zł zysku netto, 25,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 22,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 58,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,38 mln zł wobec 58,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 509,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 571,1 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosła 463 mln zł, tj. o 39,8 mln zł mniej w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. Za pierwszy kwartał 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 90,9% sprzedaży ogółem, wobec 88% w analogicznym okresie 2019 r." - czytamy w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.

