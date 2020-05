Selena FM miała 39,5 mln zł zysku netto, 63,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 39,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,56 mln zł wobec 52,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 326,49 mln zł w 2019 r. wobec 1 227,97 mln zł rok wcześniej.

W 2019 roku spółka utrzymała dynamikę sprzedaży dzięki wzrostowi organicznemu, zwiększyła też rentowność brutto sprzedaży w efekcie wyższego udziału innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców, podkreśliła Selena FM.

"Rok 2019 był dla Grupy Selena rokiem bardzo intensywnej pracy, a także sprzyjających wiatrów, w rezultacie czego udało się uzyskać dobre wyniki finansowe i zadowolenie klientów na ponad 100 rynkach całego świata. Osiągnięta dynamika sprzedaży była efektem wzrostu organicznego, wyższego udziału w sprzedaży innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców. Dodatkowe czynniki, które wpłynęły na wzrost zysku netto o prawie 50% w stosunku do 2018 roku, to dyscyplina kosztowa oraz dobry wynik na działalności finansowej. Nie bez znaczenia były również konsekwentnie realizowane założenia biznesowe, silna struktura organizacyjna, doświadczony zarząd, wartości firmy oraz wysoka efektywność zaangażowanych pracowników" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

"Praca całego międzynarodowego zespołu przełożyła się na wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach geograficznych i w większości grup produktowych. Głównym filarem tych dobrych wyników są efekty strategii opartej na współpracy z użytkownikiem i innowacyjnych produktach opracowanych przez zagraniczne zespoły R&D, koordynowane przez Selenę Labs w Dzierżoniowie. Warto podkreślić, że we wszystkich przypadkach nasza dynamika jest wyższa niż wzrosty PKB czy produkcja budowlana - oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek" - dodał.

Grupa Selena w 2019 roku kontynuowała wzrosty na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych, na których działa – m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej – ale także w Brazylii, Turcji i Rosji. Czynnikiem wpływającym na wyniki firmy w tym na poziom marży był większy koszt produkcji - spowodowany wzrostem płac wymuszonym sytuacją na rynku pracy oraz wyższymi cenami energii elektrycznej, podkreślono w komunikacie.

"Mamy spółki w 17 krajach na całym świecie - staramy się oszacować globalnie skutki koronawirusa dla działalności całej Grupy Selena. Koronawirus może mieć wpływ na branżę budowlaną w tych krajach, gdzie zastosowano tzw. pełny lockdown, który uwzględniał zamknięcie przemysłu i wstrzymanie prac na budowach. To przede wszystkim Chiny, Włochy, Hiszpania i Turcja. Przestoje te jednak nie trwały długo – już dziś widzimy powolny powrót do funkcjonowania na większości tych rynków" - wskazał Domarecki.

Zwrócił uwagę na pozytywny rozwój sytuacji obserwowany w Chinach, gdzie grupa ma dwa zakłady produkcyjne, które na początku roku w związku z Covid-19 zostały zamknięte - obecnie działają, grupa nie odnotowuje zachorowań wśród pracowników, zbiera zamówienia, odczuwa wzrost aktywności rynku wewnętrznego, realizuje także zamówienia eksportowe.

"Obserwując sytuację w Polsce sądzę, że planowane budowy w dużym stopniu są i będą realizowane. Powolny powrót do życia sprzed epidemii i otwarcie gospodarki w Państwie Środka jest dla nas dobrym prognostykiem, a przy zachowaniu szczególnego reżimu wyjdziemy z tej sytuacji obronną ręką. Zawsze jednak naszym priorytetem będzie bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 52,66 mln zł wobec 30,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)