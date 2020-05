Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Aplisens odnotował 3,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Dość ostrożnie podchodzimy do oceny minionego kwartału. Choć skutki pandemii COVID-19 nie uderzyły w nas w sposób bezpośredni, poza spółką zależną CZAH-POMIAR, która już na początku roku odczuła przestoje w chińskich fabrykach i spółkami w krajach WNP, które ucierpiały na dużych spadkach ceny ropy i lokalnych walut, to możemy zaobserwować spadek wartości zamówień. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z koronawirusem. Jednocześnie zapewniam, że sytuacja spółki jest stabilna. Przypomnę, że 5 maja za zarząd rekomendował przeznaczenie na tegoroczną dywidendę blisko 3 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 0,25 zł. Decyzja została podjęta po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19, dotyczących działalności spółki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,56 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,06 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 26,54 mln zł rok wcześniej.

"W minionym kwartale najlepiej prezentowała się sprzedaż na rynku polskim, która wyniosła 9,55 mln (+ 2,5% r/r). Na drugim co do wielkości obszarze operacyjnym grupy - rynkach WNP przychody w analizowanym okresie wyniosły blisko 8,0 mln zł, (- 3,6% r/r). Na rynkach UE sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,1 mln zł (- 15,1% r/r)" - podał Aplisens.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 3,34 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)