Gremi Media miały 3,1 mln zł zysku netto, 3,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Gremi Media odnotowały 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,33 mln zł wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,23 mln zł wobec 4,51 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,53 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 24,56 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Gremi wyniosły w pierwszym kwartale 2020 r. 23,5 mln zł, przy 24,6 mln zł rok wcześniej (spadek o 4%). W dużej mierze wynikało to jednak z ograniczenia wymiany barterowej świadczeń marketingowych - przychody gotówkowe grupy zmniejszyły się tylko o niecałe 2%" - czytamy w komunikacie.

"Druga połowa marca przyniosła poważne załamanie na rynku dystrybucji prasy drukowanej a także na rynku reklamowym i dlatego nie udało nam się poprawić poziomu przychodów. Dzięki kontroli strony kosztowej nie doszło jednak do naruszenia poziomu rentowności prowadzonego biznesu, a wręcz uległ on poprawie. Względną odporność na postępujące załamanie rynkowe uzyskaliśmy dzięki konsekwentnie realizowanej transformacji cyfrowej" - powiedział prezes Tomasz Jażdżyński, cytowany w komunikacie.

Spółka wprowadziła na przełomie marca i kwietnia szereg procedur mających minimalizować ryzyka związane z ograniczeniami działalności ze względu na pandemię.

"Produkty cyfrowe są bardziej rentowne co pozwala realizować cele finansowe spółki pomimo spowodowanych COVID-19 spadków przychodów. Już w drugiej połowie marca wynajęliśmy dodatkowe biuro na przedmieściach Warszawy, które pozwala nam wdrożyć nowy system pracy rotacyjnej zmniejszający ryzyko objęcia kwarantanną zbyt dużej części naszych pracowników i współpracowników" - dodał członek zarządu ds. sprzedaży Jarosław Machocki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 2,66 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Gremi Media wydaje "Rzeczpospolitą", "Parkiet" i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)