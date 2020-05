LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 306,18 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka.

"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki, poziom zaplanowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych (ponad 640 mln zł) oraz trudną do przewidzenia sytuację związaną z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd rekomenduje przeznaczenie 100% zysku netto wypracowanego przez LW Bogdanka S.A. w roku 2019 na kapitał rezerwowy" - czytamy w uzasadnieniu.

W ub. roku akcjonariusze Bogdanki zdecydowali o przeznaczeniu 25,51 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,75 zł na akcję.

W 2019 r. spółka miała 308,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 306,18 mln zł wobec 51,6 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)