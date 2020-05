BAH dokapitalizuje 6 spółek zależnych, planuje dezinwestycje z 3 kolejnych



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia podwyższeń kapitałów zakładowych w 6 spółkach zależnych oraz postanowił wdrożyć proces dezinwestycji w stosunku do 3 kolejnych spółek, podał BAH.

"Na podstawie uchwały zarząd spółki postanowił przeprowadzić podwyższenia kapitałów zakładowych w następujących spółkach zależnych: (1) British Automotive Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (2) British Automotive Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (3) British Automotive Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, (4) British Automotive Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, (5) Ssangyong Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (6) British Motor Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka pośrednio zależna od emitenta)" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie podwyższenia kapitałów zakładowych w spółkach zależnych przeprowadzone zostaną poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów przez spółkę pod firmą British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od BAP, w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych w drodze konwersji na kapitał zakładowy wierzytelności przysługujących BAP wobec spółek zależnych.

"W wyniku przeprowadzenia podwyższeń kapitałów zakładowych w spółkach zależnych, BAP wniesie aportem (wkładem niepieniężnym) na kapitał zakładowy przysługujące mu wierzytelności wobec spółek zależnych w łącznej kwocie 60 332 tys. zł i 1 819 tys. euro (w przeliczeniu 8 312 tys. zł) wobec wszystkich spółek zależnych" - czytamy dalej.

Decyzja o przeprowadzeniu podwyższeń kapitałów zakładowych w spółkach zależnych wynika z trudnej sytuacji finansowej spółek zależnych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, podkreślono w materiale.

"Ponadto zgodnie z treścią uchwały zarząd spółki postanowił, iż w stosunku do następujących spółek zależnych od Emitenta, tj.: (1) BA Car Rental s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej, (2) Projekt 07 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (3) AML Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostanie wdrożony proces dezinwestycji, który będzie mógł polegać w szczególności na sprzedaży przez emitenta udziałów w tych spółkach na rzecz podmiotów niepowiązanych z grupą kapitałową emitenta lub na przeprowadzeniu procesu likwidacji tych spółek" - napisano dalej w komunikacie.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)