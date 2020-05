"Jeśli USA nie blefują, a rzeczywiście badają możliwość przerzucenia ładunków jądrowych na wschód Europy, to kontynent stanie w obliczu raptownej eskalacji napięć" - ocenia "RG", komentując piątkową wypowiedź ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher.

Powołując się na publikacje polskich mediów, dziennik zaznacza, że w Warszawie do wypowiedzi ambasador USA "odniesiono się ostrożnie". Tym niemniej, "RG" wyraża przekonanie, że "amerykańscy dyplomaci zaczęli przygotowywać opinię publiczną w Europie do możliwości przerzucenia taktycznej broni jądrowej USA z Niemiec do Polski".

W sprawie tej - zdaniem gazety - rozpoczęła się "kampania informacyjna", której celem jest "zamknięcie ust przeciwnikom amerykańskiej broni jądrowej w Niemczech i zapewnienie sobie poparcia Warszawy". Polskę rosyjski komentator nazywa "superlojalnym sojusznikiem Waszyngtonu na +wschodniej flance+".

"USA nie mogą nie zdawać sobie sprawy, jaką reakcję w Moskwie wywoła przerzucenie do Polski amerykańskiej taktycznej broni jądrowej. Chodzi nie tylko o to, że tego rodzaju krok byłby bardzo poważnym naruszeniem Aktu Stanowiącego Rosja-NATO z 1997 roku i bez wątpienia, utrudniłby dialog rosyjsko-amerykański na temat przedłużenia wygasającego w lutym 2021 roku układu +nowy START+. Ewentualne przechowywanie w Polsce bomb atomowych B-61 w zasadniczy sposób zdestabilizuje bezpieczeństwo w Europie" - ocenia "Rossijskaja Gazieta".

Mosbacher napisała 15 maja na Twitterze, że "jeśli Niemcy chcą zmniejszyć potencjał nuklearny i osłabić NATO, to być może Polska - która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rozumie ryzyka i leży na wschodniej flance NATO - mogłaby przyjąć ten potencjał i u siebie".

W maju w Niemczech odżyła debata nad udziałem Niemiec w natowskim programie nuclear sharing – udostępniania broni jądrowej w ramach Sojuszu. Na początku miesiąca przewodniczący frakcji SPD w Bundestagu Rolf Mützenich opowiedział się za wycofaniem amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec i za rezygnacją RFN z udziału w tym programie, zakładającym przenoszenie amerykańskich bomb jądrowych przez samoloty innych państw sojuszniczych.

