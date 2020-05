Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PlayWay zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu łącznie 62,4 mln zł na dywidendę co oznacza wypłatę w wysokości 9,46 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.



"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna kwota dywidendy wynosi 62 436 000 zł, co daje łączną kwotę 9,46 zł na jedną akcję i obejmuje: 1) całość zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku, tj. kwotę 60 842 953,74 zł przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej, 2) kwotę 1 593 046,26 zł na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 1 586 990,49 zł oraz kwota części kapitału zapasowego spółki w wysokości 6 055,77 zł, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały



Walne zgromadzenie ma ustalić także dzień dywidendy na 22 czerwca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2020 r.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)