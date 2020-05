Szumowski: Chcemy wznowienia działalności uzdrowisk od połowy czerwca



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - W ramach kolejnego etapu "odmrażania" polskiej gospodarki, w połowie czerwca ma zostać wznowiona działalność uzdrowisk. Przed wyjazdem do uzdrowiska potencjalni kuracjusze będą poddawani testom na obecność koronawirusa, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"W połowie czerwca będziemy chcieli już uruchomić uzdrowiska. […] Będziemy chcieli przeprowadzać testy u tych osób, które mają skierowanie do uzdrowiska, żebyśmy wiedzieli, że te osoby, które tam jadą […] w tym uzdrowisku są bezpieczne" - powiedział Szumowski na wideokonferencji.

Wykonywanie testów (które będą obowiązkowe) ma rozpocząć się 1 czerwca, a od 15 ośrodki zostaną otwarte.

Zdaniem Szumowskiego, testowanie jest w tym przypadku koniecznością, gdyż kuracjusze są osobami z grupy ryzyka. Są to osoby starsze, schorowane, które mają często również inne, dodatkowe schorzenia.

W uzdrowiskach przeprowadzane są m.in. zabiegi, jest też organizowane zbiorowe żywienie.

Przyszli kuracjusze mogliby korzystać m.in. z punktów pobrań drive through. Szumowski podkreślił, że laboratoria mogą wykonywać do 30 tys. testów na dobę.

Luzowanie obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią COViD-19 odbywa się w cyklach dwutygodniowych i z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.

(ISBnews)