Feerum miało 18,59 mln zł zysku netto, 31,6 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Feerum odnotowało 18,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2019 roku, które były rekordowe w historii spółki i są wynikiem intensywnych działań mających na celu wzmocnienie naszej międzynarodowej obecności. W 2020 roku kontynuujemy kontrakty ukraińskie, kontrakt tanzański oraz pozyskujemy kolejne zlecenia. Wierzymy, że kolejne kontrakty w Europie Wschodniej są jedynie kwestią czasu. Potencjalni klienci Feerum doceniają nasze podejście do biznesu i ogromne zaangażowanie, a co więcej mają pewność, że wiemy, jak realizować, finansować i zabezpieczać kontrakty na dużą skalę" - powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 21,31 mln zł wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki na pozostałych poziomach również były najwyższe w historii spółki. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 18,6 mln zł, czyli wzrósł o blisko 148%, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 21,3 mln zł, czyli wzrósł o 232,3%. EBITDA wzrosła o 98,7% do 31,6 mln zł" - czytamy także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,87 mln zł w 2019 r. wobec 128,71 mln zł rok wcześniej.

"Pozytywny wpływ na sprzedaż w 2019 r. miały przychody z rynku ukraińskiego, gdzie głównym odbiorcą jest Spółka EPICENTR K LLC, z którą Feerum podpisało kontrakty w IV kwartale 2018 roku. Realizacja eksportu w zakresie pierwszego z kontraktów z EPICENTR K LLC trwała 8 m-cy w 2019 r. i została pomyślnie zakończona, natomiast realizacja drugiego rozpoczęła się w IV kwartale 2019 r., a więc jej dalszy pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe widoczny będzie również w 2020 roku" - czytamy dalej.

W 2019 roku eksport odpowiadał za 86,1% przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 209 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (184,8 mln zł). Na kolejnym miejscu znalazła się Tanzania (22,6 mln zł), a trzecim partnerem handlowym firmy była Litwa (1,3 mln zł). Feerum realizowało też sprzedaż m.in. na Węgrzech, do Rumunii i innych krajów. Grupa zamierza rozwijać działalność na nowych, perspektywicznych rynkach, nastawionych na produkcję rolną oraz jej przetwórstwo, dodano.

"Przed nami, podobnie jak przed wieloma firmami w Polsce i na świecie, duże wyzwania związane z wpływem koronawirusa na prowadzoną działalność. Szybko zareagowaliśmy na ograniczenia związane z pandemią, podejmując wszelkie czynności mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla naszych pracowników i współpracowników, jednocześnie utrzymując ciągłość działania we wszystkich obszarach. Na obecnym etapie stanu epidemii nie odnotowaliśmy negatywnego wpływu koronawirusa na wartość aktywów finansowych i niefinansowych spółki, dostawy czy sprzedaż naszych produktów. Wierzę, że dzięki rekordowym wynikom za miniony rok jesteśmy przygotowani by sprostać wyzwaniom, które w tym roku mogą się pojawić" - podsumował Janusz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 18,52 mln zł wobec 6,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

