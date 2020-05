GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 1,3% r: r wg masy w 2019 roku



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Przewóz ładunków w Polsce wzrósł o 1,3% wg masy do 2 220,68 mln ton w 2019 r., a według pracy przewozowej wzrósł o 2,1% r/r do 477,15 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W 2019 r. w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost przewozów ładunków oraz wzrost wykonanej pracy przewozowej w transporcie samochodowym oraz lotniczym, natomiast w pozostałych rodzajach transportu - spadek tych wielkości. W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim największy wzrost przewozów ładunków odnotowano w transporcie lotniczym - czytamy w komunikacie.

Przewozy koleją spadły według masy o 6,2% r/r do 233,74 mln ton, a według pracy przewozowej spadły o 8,1% r/r do 54,58 mld tonokilometrów.

Przewozy samochodowe wzrosły według masy o 2,6% r/r do 1 921,07 mln ton, a według pracy przewozowej wzrosły o 4,6% r/r do 395,31 mld tonokilometrów, podał również GUS.

(ISBnews)