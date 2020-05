Unimot chce mieć 70 stacji paliw Avia w Polsce na koniec 2020 roku



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Unimot zakłada, że liczba stacji paliw Avia w Polsce wzrośnie do 70 na koniec 2020 roku z obecnych ponad 50, poinformował wiceprezes ds. finansowych spółki Marek Moroz.

"Po okresie wstrzymania rozmów z potencjalnymi partnerami ze względu na koronawirusa, od maja prace związane z rozwojem sieci Avia zostały wznowione, liczymy na to, że liczba stacji w sieci wzrośnie przede wszystkim w III kwartale roku. Wewnętrznie zakładamy, że na koniec 2020 roku będziemy mieli około 70 stacji" - powiedział Moroz w trakcie wideokonferencji.

Wcześniej, przed wybuchem pandemii, spółka zakładała osiągnięcie liczby 80 stacji Avia w Polsce na koniec obecnego roku.

"Z liczby 70 stacji będziemy zadowoleni, ale wciąż liczę na to, że nasz zespół ds. stacji nas zaskoczy. Prowadzimy rozmowy z kilkoma małymi sieciami liczącymi po 5-10 stacji, jeśli uda się je sfinalizować, to doszlibyśmy do pierwotnie planowanych 80 stacji" - dodał prezes Adam Sikorski.

Zaznaczył jednocześnie, że grupa nieodmiennie przede wszystkim stawia na jakość, a nie liczbę nowych stacji.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)