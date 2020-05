ZM Ropczyce likwidują spółkę Chinach, utworzą spółkę w USA



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) zdecydowały o likwidacji spółki zależnej Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. (WFOE) w Chinach oraz o rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem do powołania spółki w 100% zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, podała spółka.

Misją spółki zależnej w USA będzie rozwijanie działalności handlowej i marketingowej w zakresie wyrobów ogniotrwałych produkowanych przez ZM Ropczyce na rynkach Ameryki Północnej, podano w komunikacie.

"Po przygotowaniu biznesplanu oraz niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, rejestracja spółki może nastąpić jeszcze w II kwartale 2020 roku. Kapitał założycielski spółki zostanie opłacony ze środków własnych emitenta, a jego poziom wynikał będzie z biznesplanu inwestycji" - czytamy dalej.

Zamiar utworzenia spółki zależnej w USA związany jest z realizowaną strategią rozwoju, której istotnym elementem jest dywersyfikacja geograficzna sprzedaży i rozwój rynków eksportowych. Zakłada się, że inwestycja stworzy podstawy do dalszego rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie na perspektywicznych rynkach Ameryki Północnej.

Likwidowana chińska spółka zależna WFOE nie prowadziła działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji w sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej ZM Ropczyce.

"Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki WFOE stanowi przesłankę do zwiększenia do 100% odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych w tej spółce udziałów, który będzie miał wpływ na wynik finansowy emitenta i grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku. Wynika to z uwarunkowań historycznych tej inwestycji i nie wpływa na bieżącą płynność finansową emitenta" - wskazano w komunikacie.

Szacunkowa wartość odpisu do ujęcia w sprawozdaniu finansowym ZM Ropczyce na dzień podjęcia decyzji o likwidacji spółki wynosi ok. 1,8 mln zł.

"Decyzja o likwidacji spółki zależnej emitenta w Chinach podyktowana jest dynamicznymi zmianami uwarunkowań geopolitycznych i globalnych w gospodarce światowej" - czytamy dalej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)