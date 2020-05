Wicepremier Jadwiga Emilewicz na briefingu prasowym we Wrocławiu poinformowała, że w czwartek zostanie podpisane porozumienie między samorządem Wrocławia a Krajowym Zasobem Nieruchomości o przekazaniu 20 ha ziemi na cele budownictwa społecznego. Na dwunastu działkach budowlanych może powstać kilka tysięcy mieszkań.

„Na mocy tego porozumienia będzie mogła powstać spółka, która zrealizuje to przedsięwzięcie. W najbliższym czasie powstaną inicjatywy legislacyjne, które już są w procesie legislacyjnym. Te mieszkania będą mogły powstać ze znaczącym wsparciem budżetu państwa. Zmieniamy zasady dofinansowania budownictwa społecznego. Będziemy je dofinansowywać kwotą - grantem do 80 procent wartości inwestycji. Będą to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego” - zapowiedziała Emilewicz.

Wicepremier podkreśliła, że to pierwsze takie porozumienie w kraju między samorządem a jednostką państwową, jaką jest Krajowy Zasób Nieruchomości w sprawie budownictwa społecznego, ale można się spodziewać współpracy w kolejnych miejscach Polski.

„Jesteśmy zatem gotowi nie tylko powołać spółkę, przekazać grunt, ale także uczestniczyć w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Cieszę się, że możemy ją inicjować tu dziś we Wrocławiu. To ważny dzień dla Wrocławia, ważny dzień dla Polski. To jest też taka dobra nadzieja dla wszystkich, że w Polsce inwestycje będą trwać, będą się rozwijać, i zrobimy wszystko, by służyły poprawie życia” - powiedziała wicepremier.

Emilewicz podkreśliła, że budownictwo mieszkaniowe jest jednym z filarów, dzięki któremu będzie można wrócić na szybką ścieżkę rozwoju gospodarczego. Dlatego rząd w okresie epidemii wykonuje nie tylko działania osłonowe wobec gospodarki i przedsiębiorców, ale też proponuje takie programy proinwestycyjne.

