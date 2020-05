Krka miała 85,64 mln euro zysku netto, 162,04 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Krka odnotowała 85,64 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 70,42 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 133,93 mln euro wobec 72,23 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 162,04 mln euro wobec 99,91 mln euro rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 462,85 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 378,47 mln euro rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wzrosły o 84,4 mln euro i były o 22% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż wzrosła we wszystkich regionach i na większości poszczególnych rynków. Wzrosła również sprzedaż wszystkich grup produktów" - czytamy w komunikacie.

Do tendencji wzrostowych w sprzedaży przyczynił się jednorazowy wzrost sprzedaży spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa.

"Do końca kwartału ustał zwiększony popyt, a do końca roku spodziewamy się powrotu przychodów ze sprzedaży do planowanych wielkości. Nie odczuliśmy znaczących negatywnych skutków wybuchu pandemii koronawirusa na naszą działalność. Niepewność na światowych rynkach finansowych, a w szczególności krach cen ropy naftowej, miała negatywny wpływ na wartość rubla rosyjskiego i niektórych innych walut, co przełożyło się na ujemny wynik finansowy" - czytamy także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 83,38 mln euro wobec 65,33 mln euro zysku rok wcześniej.



Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)