Solaris ma umowę na 16 autobusów elektrycznych dla m. Krajowa w Rumunii



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał umowę na dostawę 16 autobusów elektrycznych Urbino 18 electric z władzami rumuńskiego miasta Krajowa, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi około 12 mln euro.

"Władze miasta Krajowa w południowej części Rumunii zakupiły szesnaście 18-metrowych autobusów marki Solaris. Zgodnie z umową podpisaną 28 kwietnia, Krajowa otrzyma wszystkie elektrobusy najpóźniej w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu wynosi około 12 mln euro, z czego większość pochodzi ze środków europejskich. Inwestycja w ultranowoczesne, bezemisyjne autobusy poprawi jakość powietrza w mieście i podniesie komfort życia mieszkańców" - czytamy w komunikacie.

Napęd w przegubowych elektrobusach zapewni silnik centralny o mocy 240 kW. Każdy z elektrycznych pojazdów będzie posiadał baterie Solaris High Energy. Magazyny energii będą ładowane poprzez tzw. "odwrócone" pantografy, czyli urządzenia, które będą opuszczać się na autobus z masztu ładowarki pantografowej, podano także.

"To pierwsza inwestycja miasta w autobusy bateryjne. W ramach kontraktu Solaris jest odpowiedzialny także za dostarczenie niezbędnej infrastruktury ładowania pojazdów. Wraz z autobusami do miasta zawita 20 ładowarek. W ciągu dnia Urbino electric będą uzupełniały energię w bateriach za pomocą 4 ładowarek pantografowych, nocą zaś poprzez 16 ładowarek plug-in" - czytamy także.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.

(ISBnews)