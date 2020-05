Chodzi o uchwaloną ostatnio ustawę nowelizującą Tarczę antykryzysową, tzw. Tarczę 3.0. Znalazło się w niej zwolnienie ze składek na ZUS dla samozatrudnionych, których przychody co prawda przekraczają trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.

Pierwotnie przewidziano, że ulga obejmie tych, którzy takie dochody uzyskali w lutym br., kiedy kryzysu jeszcze nie było. To oznaczałoby, iż tych, którzy w kolejnych miesiącach, po wybuchu pandemii, zarobili mniej niż 7 tys. zł, bądź nawet mieli stratę, ulga by nie objęła. Podczas prac w parlamencie Senat zgłosił poprawkę, przyjętą przez Sejm, zgodnie z którą "luty 2020 r.", będący miesiącem odniesienia, został zastąpiony „pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”. Został jednak zapis, że zwolnienie dotyczy składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

MRPiPS pytane było, czy rzeczony przepis - mimo jego zmiany - ciągle wyklucza z pomocy przedsiębiorców, którzy w marcu mieli dochody niższe niż 7 tys. zł.

"(...) przychód lub dochód osiągnięty w marcu nie ma wpływu na udzielaną ulgę na podstawie wprowadzonego przepisu w Tarczy 3.0. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7 tys. zł. Jednocześnie należy zauważyć, że na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnić można składki za miesiąc kwiecień i maj, co oznacza że osoba ubiegająca się o zwolnienie ze składek będzie musiała wykazać dochód niższy niż 7 tys. zł w miesiącu kwietniu albo maju (w zależności za jakie miesiące będzie wnosiła o zwolnienie)" - wyjaśnia resort.

Według ministerstwa na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ i tak ocenie będzie podlegał dochód osiągnięty w kwietniu albo maju.

Ministerstwo odniosło się także do pytania o to, co przyświecało projektodawcy, aby w przypadku takich przedsiębiorców zwolnienie ograniczyć do dwóch miesięcy, skoro w przypadku innych możliwe jest trzymiesięczne.

Resort zwraca uwagę, że ustawa z dnia 14 maja 2020 r., która rozszerzyła zwolnienie ze składek na osoby korzystające z ulgi na start oraz osoby, których przychód przekracza 300 proc. średniego wynagrodzenia, a dochód jest niższy niż 7 tys. zł, weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Termin opłacania składek za marzec minął 10 i 15 kwietnia.

"Dlatego też zwolnienie, podobnie jak w poprzednich rozwiązaniach, dotyczy składek bieżących i przyszłych - za kwiecień, których termin płatności przypada 10/15 maja (z uwagi na wejście w życie ustawy w bliskich terminach płatności składek przyjęto zasadę, że składki opłacone za kwiecień będą podlegały zwolnieniu) oraz składek za maj, których

>>> Polecamy: Przygotujmy się na większą lukę w VAT. Dalsze uszczelnienie podatków będzie trudniejsze