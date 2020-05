Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Introl odnotował 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,38 mln zł wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 7,86 mln zł wobec 4,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,47 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 100,37 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2020 r. grupa Introl zanotowała dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w I kw. 2020 r. 101 468 tys. zł i były o 1 099 tys. zł, tj. o 1,1% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w I kw. 2020 r. odnotowały spółki m.in.: IB Systems Sp. z o.o. (o 2 050 tys. zł), PWP Inżynieria Sp. z o.o. (o 1 947 tys. zł), RAControls Sp. z o.o. (o 1 933 tys. zł) oraz Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (o 1 393 tys. zł). Spadek sprzedaży poza grupę r/r w I kw. 2020 r. zanotowały m.in. spółki: Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. (o 3 344 tys. zł) oraz Introl Pro-ZAP Sp. z o.o. (o 2 206 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Strata z tytułu utraty wartości wyniosła 573 tys. zł (w roku ubiegłym był to zysk na poziomie 10 tys. zł) dotyczyła utworzonych odpisów na oczekiwane straty kredytowe.

Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (wzrost o 177 tys. zł r/r do 2 988 tys. zł) i pozostałych kosztów (wzrost o 615 tys. zł r/r do 1 963 tys. zł), największy wpływ miały: przychody z tyt. kar umownych (592 tys. zł wzrost o 590 tys. zł), zmiana poziomu rezerw na świadczenia pracownicze i pozostałe (558 tys. zł, spadek o 592 tys. zł) oraz zmiana poziomu odpisów na zapasy (minus 90 tys. zł, spadek o 363 tys. zł).

"W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zwiększyły się w I kw. 2020 r. odpowiednio o 2 635 tys. zł (tj. 151,2%) r/r i 3 253 tys. zł (tj. 70,7%). Wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA poprawiły się porównując I kw. 2020 r. z I kw. 2019 r. (EBIT z 1,7% do 4,3%, EBITDA z 4,6% do 7,7%)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,66 mln zł wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)