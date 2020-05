Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony w Polsce od 1 września do 30 listopada. Udział w nim jest dla gospodarstw rolnych obowiązkowy.

Rzecznik GUS przekazała PAP, że przygotowania do spisu są prowadzone przy założeniu, że jesienią stan epidemii koronawirusa będzie się w Polsce utrzymywać. „Planujemy przeprowadzenie szkoleń online dla kandydatów na rachmistrzów. Nabory również będą realizowane w formie zdalnej, przez aplikację internetową. Szykujemy się na scenariusz, że spis rolny będzie realizowany wyłącznie w oparciu o metody spisu internetowego i telefonicznego. Jeśli sytuacja na to pozwoli, wtedy rachmistrze również ruszą w teren” - powiedziała Banaszek.

Bez wizyt rachmistrzów w domach przeprowadzono już II spis próbny, poprzedzający przyszłoroczny narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Badanie zrealizowano w dniach 1 - 30 kwietnia w 16 wytypowanych gminach. Banaszek podkreśliła, że Urząd musiał częściowo zmienić przyjętą organizację i dostosować przeprowadzenie próbnego spisu do sytuacji epidemiologicznej. „W spisie próbnym zrezygnowaliśmy z wywiadów bezpośrednich, obowiązkowy pozostał samospis internetowy. Respondentom, którzy nie mieli dostępu do internetu, daliśmy możliwość dzwonienia bezpośrednio na infolinię spisową, by mogli wypełnić formularz spisowy w dogodnym dla nich czasie. Do pozostałych, którzy samodzielnie nie spisali się ani przez internet, ani telefon, dzwonili rachmistrze” - poinformowała.

Obecnie GUS podsumowuje spis próbny i wyciąga wnioski przed organizacją spisu powszechnego w 2021 roku. Główny wniosek to konieczność przygotowania się do znacznie większej liczby wywiadów telefonicznych jako uzupełnienia samospisu internetowego. „Zmiany mogą być konieczne w stosunku do wcześniejszych założeń. Chodzi głównie o zwiększenie liczby rachmistrzów telefonicznych w przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie spisu w terenie ani udostępnienie punktów spisowych w gminach. Wzorem spisu próbnego, chcemy umożliwić dzwonienie na infolinię i w ten sposób wypełnienie obowiązku spisowego, jeśli respondent nie może spisać się samodzielnie przez internet. Konieczna będzie też zmiana strategii komunikacji, w tym zwiększenie świadomości realizacji obowiązku spisowego poprzez samospis internetowy, który – zaznaczam - w spisie ludności jest metodą obowiązkową” - wskazała Banaszek.

Dodała, że GUS bierze pod uwagę przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku także bez wywiadów bezpośrednich, jeśli okaże się, że w kraju nadal będzie epidemia.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań ma być przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec