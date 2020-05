Enter Air miał 84,99 mln zł zysku netto, 343,6 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Enter Air odnotował 84,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2019 roku umocniliśmy pozycję na rynkach zagranicznych pozostając jednocześnie niekwestionowanym liderem na rynku polskim. Z naszych usług w Polsce skorzystało prawie 2,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25% wobec 2018 r. Jesteśmy też jednym z największych eksporterów usług w Polsce, a naszą mocną stroną jest oferowanie wysokiej jakości przewozów w przystępnej cenie. Dzięki temu możemy cały czas się rozwijać i zwiększać swoją obecność na kluczowych rynkach w Europie" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 168,54 mln zł wobec 115,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w 2019 r. wzrosła o 169,6% r/r do 343,6 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 614,66 mln zł w 2019 r. wobec 1 296,14 mln zł rok wcześniej.

"Enter Air jest niekwestionowanym liderem rynku turystycznego w kraju. Według opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego danych przewozów turystycznych w Polsce, Enter Air przewiózł w 2019 roku 1,54 mln pasażerów w ruchu czarterowym oraz 0,92 mln w ruchu regularnym. Przewozy zaliczane przez ULC jako regularne są świadczone przez przewoźnika na rzecz touroperatorów w taki sam sposób jak czarterowe" - czytamy także.

W 2019 roku przewoźnik w pełni wykorzystywał możliwości operacyjne floty i wykonywał operacje lotnicze na 21 samolotach Boeing 737-800. W szczycie sezonu, ze względu na duży popyt ze strony touroperatorów operacje były wykonywane także na czterech dodatkowych maszynach, wypożyczonych od innych przewoźników w ramach umowy wet-lease. Z myślą o dalszym rozwoju i zwiększeniu operacji lotniczych w kwietniu 2020 roku do floty dołączył kolejny samolot Boeing 737-800. Aktualnie flota Enter Air składa się z 22 samolotów tego typu oraz dwóch Boeingów 737 MAX 8, które decyzją producenta i władz lotniczych pozostają uziemione od marca 2019 roku, podano również.

Od wielu lat Enter Air współpracuje z największymi, posiadającymi stabilną pozycję touroperatorami. Pod koniec 2019 przewoźnik podpisał z Itaka Holdings aneks do obowiązującej umowy, doprecyzowujący wolumen i wartość kontraktu w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/2021. Zawarta została także umowa z Rainbow Tours na sezon Lato 2020 i Zima 2020/2021, a w październiku 2019 r. przedłużono współpracę z TUI Poland o kolejne dwa lata, przypomniano.

"W kwietniu 2020 roku minęło 10 lat od pierwszego lotu Enter Air. Od tej pory z roku na roku stabilnie się rozwijamy, a nasz model biznesowy, który został zaprojektowany w czasach kryzysu opiera się na zdrowej relacji między kosztami stałymi i zmiennymi. W nasze DNA wpisana jest niskokosztowa struktura przedsiębiorstwa. Dobrze wykorzystane poprzednie lata pozwoliły nam wejść w obecny rok z bardzo stabilnym biznesem, w ciągu praktycznie 2 tygodni wdrożyliśmy zabiegi restrukturyzacyjne zamrażając firmę w oczekiwaniu na powrót rynku. Szykujemy się do wznowienia działalności w nowych realiach i pomimo zawirowań spodziewamy się odbudowy popytu na nasze usługi w całej Europie" - zakończył Polaniecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 25,89 mln zł wobec 19,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)