Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Bumech odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 33,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować państwa, że koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody realizowane przez naszą grupę kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów. Portfel krajowych zamówień, kwalifikowanych wyłącznie jako istotne w grupie kapitałowej Bumech SA, przekroczył 100 mln zł netto, nie licząc dalszych postępowań przetargowych, w jakich spółki z grupy obecnie uczestniczą. Pozytywnie rozwija się sytuacja w zakresie działalności realizowanej przez Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić. Poziom wydobycia boksytu wyniósł w całym 2019 roku 348 138 ton, zaś w 2018 roku - 313 576 ton, co daje wzrost r/r o ponad 11%" - napisał prezes Marcin Sutkowski w liście załączonym do raportu rocznego.

Strata operacyjna wyniosła 0,87 mln zł wobec 30,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,32 mln zł w 2019 r. wobec 66,03 mln zł rok wcześniej.

"Z powodzeniem przebiegała w 2019 roku restrukturyzacja zadłużenia emitenta. Generowane przychody zabezpieczyły regulowanie płatności, a dzięki konwersji, zredukowano zadłużenie o niemal 24 mln zł. Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć miesięczne raty płacone w ramach układu zawartego z wierzycielami, tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową. Wynik EBITDA grupy kapitałowej był dodatni i wyniósł za zeszły rok ponad 9,5 mln zł" - dodał Sutkowski.

"Niestety, nie wszystkie działania mające na celu poprawę rentowności obszarów działalności emitenta zwieńczone zostały sukcesem. Po dogłębnej analizie zapadła decyzja o wygaszeniu działalności jednostki w Rawiczu z końcem roku. Podsumowując okres sprawozdawczy w kontekście funkcjonowania na rynku kapitałowym, chciałbym zwrócić uwagę na powrót spółki, po długiej przerwie, do notowań ciągłych. Z przykrością przyjąłem jednak decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa związanego z tzw. aferą China Coal" - dodał.

Prezes napisał, że w związku z pandemią spółka jest zdana na decyzje podejmowane przez swoich partnerów biznesowych.

"Pozostajemy jednakże w pełnej gotowości do pracy na wszystkich kopalniach, które wstrzymały lub ograniczyły eksploatację złóż. W celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania grupy kapitałowej w warunkach pandemii koronawirusa, będziemy wykorzystywać wszelkie narzędzia, które zaproponował ustawodawca. W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej otrzymaliśmy już dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Bumech S.A.; spółka czarnogórska z kolei, uzyskała odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych" - czytamy dalej.

"W obliczu narastających problemów, związanych z energią pozyskiwaną z węgla oraz przyszłością górnictwa związanego z węglem dla celów energetycznych, dalekosiężnym i pozytywnym ruchem, było wyjście z naszymi usługami na rynki zagraniczne, w zakresie górnictwa rud metali nieżelaznych. Obecnie, jak i w przyszłości, będziemy dokonywać starań, aby ten kierunek działalności kontynuować i rozwijać na podstawie zdobytego doświadczenia. Mamy oczywiście świadomość, że funkcjonujemy w momencie intensyfikacji zmian otoczenia gospodarczego, ludzkich zachowań, przyzwyczajeń. Na naszych oczach dokonują się kolejne rewolucje. Musimy i chcemy się zmieniać i dostosowywać. Taki jest nasz cel, płynnie i elastycznie przetrwać trudny bieżący okres oraz rozwijać firmę na bazie sumy posiadanych doświadczeń" - zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wyniosła 5,04 mln zł wobec 25,44 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)