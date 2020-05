Operatorem złoża Skogul jest Aker BP, który posiada 65 proc. udziałów w koncesji. Pozostałe udziały należą do PGNiG Upstream Norway. Przypadające na PGNiG Upstream Norway zasoby Skogul wynoszą ok. 3,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), z czego ok. 3 mln baryłek stanowi ropa naftowa.

„Współpracujemy z uznanym partnerem, z którym łączy nas bogate doświadczenie w poszukiwaniach i eksploatacji węglowodorów także na innych koncesjach. Bliskość istniejącej już infrastruktury wydobywczej korzystnie wpłynie na koszty produkcji” – podkreślił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Złoże Skogul zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Vilje, w którym PGNiG Upstream Norway ma 24,24 proc. udziałów. Dzięki istniejącej infrastrukturze produkcyjnej wydobywany gaz ze Skogul trafiać będzie poprzez Vilje do pływającej jednostki magazynującej FPSO Alvheim. Spółka szacuje, że przyrost produkcji własnej w związku z uruchomieniem wydobycia z nowego złoża wyniesie ponad 4 tys. boe dziennie.

PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 31 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Akwizycje z ostatnich trzech ostatnich lat pozwoliły polskiej spółce zwiększyć jej zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe.

PGNiG wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z 7 złóż w Norwegii: Skarv, Morvin, Vilje, Vale, Gina Krog,Skogul i Aerfugl. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear i Fogelberg.(PAP)