WHO obawia się "cichej epidemii" koronawirusa w Afryce

Źródło: PAP

Wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do Afryki Samba Sow oświadczył w poniedziałek, że obawia się poważnie, że z powodu braku testów na obecność koronawirusa na kontynencie tym dojdzie do "cichej epidemii".