PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG.

"Sprzedaż pakietu PBG powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego spółki. Zarządca PBG wyraził oczekiwanie, że władze Rafako S.A. podejmą decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Rafako S.A., w tym o zatrudnieniu doradcy transakcyjnego i powierzeniu mu przygotowania struktury transakcji uwzględniającej aktualną wycenę rynkową akcji Rafako S.A. i ewentualne potrzeby gotówkowe Rafako S.A. Wybór inwestora powinien zostać dokonany w transparentnym procesie, w który zaangażowani będą główni akcjonariusze Rafako S.A., w tym Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI S.A., oraz w którym nastąpi ustalenie długofalowej wartości Rafako S.A. w interesie ogółu akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)