Projekt Selvity dot. technologii TCRact otrzyma 11,7 mln zł dofinansowania NCBR



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Projekt Selvity pn. "Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka, podała spółka. Wartość całkowita projektu netto wynosi 20 181 114,38 zł, a rekomendowana wartość dofinansowania - 11 701 901,06 zł.

"Celem projektu jest opracowanie, walidacja i wdrożenie innowacyjnej, opartej na uczeniu maszynowym technologii TCRact, która pozwoli na wdrożenie nowej usługi polegającej na przewidywaniu i optymalizacji TCRów rozpoznających specyficznie antygeny nowotworowe związane z HLA (Human Leukocyte Antigen) na potrzeby firm farmaceutycznych i biotechnologicznych opracowujących immunoterapie nowotworów" - czytamy w komunikacie.

Projekt będzie realizowany przez spółkę zależną Ardigen w okresie od lipca 2020 do czerwca 2023.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji, podkreślono.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)