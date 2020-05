Grupa Lotos i PSE uruchomią wspólny projekt dot. ekologicznej produkcji wodoru



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) uruchomią wspólny projekt badawczo-rozwojowy dotyczący ekologicznej produkcji wodoru, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

"Jednym z wyzwań stojących na drodze do popularyzacji tego paliwa jest opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania. W ramach projektu spółek badane będzie wykorzystanie zasilanych z odnawialnych źródeł energii elektrolizerów służących do produkcji wodoru" - czytamy w komunikacie.

Elektrolizery przy użyciu energii elektrycznej rozkładają wodę na tlen i wodór. Dzięki wykorzystaniu OZE do ich zasilania, proces ten może przebiegać bezemisyjnie. Paliwo powstałe w ten sposób można będzie wykorzystać do celów transportowych, przemysłowych, a także, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, do jej produkcji.

"Dzięki projektowi Lotosu i PSE możliwy będzie rozwój polskiego rynku wodoru i rozwiązań zeroemisyjnych, co jest szczególnie istotne w kontekście planowanego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski" - czytamy dalej.

Wcześniej Grupa Lotos podpisała list intencyjny z miastem Tczew na dostawy wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi oraz zakończyła studium wykonalności terminala LNG małej skali w Gdańsku.

"Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych coraz częściej inwestują w rozwój nowych technologii. Wodór przez wielu ekspertów uznawany jest za paliwo przyszłości, jednak na drodze do jego popularyzacji stoi jeszcze szereg wyzwań – między innymi opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania. Współpraca Grupy Kapitałowej LOTOS i Polskich Sieci Elektroenergetycznych może pomóc w rozwiązaniu tego problemu, a także przyczynić się do zmniejszenia emisyjności polskiego sektora elektroenergetycznego" - skomentował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)