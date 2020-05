Ministerstwo wyjaśniło, że ułatwienia w spłacie obejmą przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Na pożyczki szerokopasmowe, czyli kredyty na finansowanie inwestycji w szerokopasmowy internet, przeznaczono blisko 600 mln zł z Programu Polska Cyfrowa. Jak wyjaśniło ministerstwo przedsiębiorcy z sektora MŚP, których sytuacja w związku z COVID-19 znacząco się pogorszyła mogą wnioskować o zmianę warunków pożyczki szerokopasmowej na bardziej preferencyjne. Z puli 600 mln zł, na lepsze warunki dla firm telekomunikacyjnych z sektora MŚP, które wezmą pożyczkę do końca roku lub właśnie ją spłacają wydzielono 400 mln zł.

Resort poinformował, że nowe zasady przewidują: możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału, czy 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych).

Jak dodano, przewidziano ponadto możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0 proc., czy sfinansowanie wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych.

Takie pożyczki nie wymagają też wkładu własnego.

O pożyczki mogą się ubiegać firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ministerstwo dodało, że z pożyczki mogą zostać sfinansowane - budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do szybkiego internetu o przepustowości min. 30 Mb/s. Inwestycje finansowane z pożyczki szerokopasmowej mogą być realizowane nie tylko na obszarach białych NGA, lecz na terenie całej Polski.

"Możliwe jest również finansowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - dodano.

Resort wyjaśnił, że pożyczka szerokopasmowa będzie udzielana do grudnia 2023 r. Jej wysokość to od 20 tys. zł do 50 mln zł, a okres spłaty wynosi 15 lat. (PAP)

autor: Michał Boroń