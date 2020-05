PKP Intercity przywróci kolejnych 40 pociągów na przełomie maja i czerwca



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - PKP Intercity wznowi stopniowo w okresie 27 maja - 1 czerwca kursowanie kolejnych 40 pociągów, które do tej pory pozostawały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa, podał przewoźnik. Łącznie od 3 maja br. wróciło na tory ok. 100 pociągów PKP Intercity.

"PKP Intercity zdecydowało o przywróceniu kursowania kolejnych blisko 40 połączeń, które w ostatnim czasie pozostawały zawieszone bądź skrócone w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Począwszy od środy 27 maja br. pociągi będą sukcesywnie wracać na tory. Podobnie jak do tej pory, kolejne decyzje w sprawie przywracania pociągów będą uzależnione od aktualnie panujących warunków, zainteresowania usługami PKP Intercity oraz możliwości przemieszczania się" - czytamy w komunikacie.

19 maja PKP IC podało, że przez pierwsze dwa tygodnie przywracania połączeń, czyli od niedzieli 3 maja do soboty 16 maja, PKP Intercity przewiozło 255 tysięcy pasażerów, tj. o 80% więcej niż w poprzednich dwóch tygodniach oraz blisko trzy razy więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej, w okresie okołowielkanocnym, tj. od 5 do 18 kwietnia.

22 maja PKP Intercity przywróciło do kursowania pierwsze pociągi Express InterCity Premium (EIP). Na tory wróciło 8 połączeń realizowanych składami Pendolino, które kursują na trasie Kraków - Warszawa - Trójmiasto.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

(ISBnews)