Wtorkowe porozumienie kończy spór między władzami federalnymi i landowymi, dotyczący terminu łagodzenia ograniczeń społecznych, wprowadzonych po wybuchu pandemii koronawirusa.

Kanclerz Angela Merkel początkowo sugerowała przedłużenie do 5 lipca zasady dystansu społecznego, wynoszącego co najmniej 1,5 m. Jak podkreśla Reuters, szefowa rządu obawiała się, że zbyt szybkie luzowanie ograniczeń doprowadzi do powtórnego wzrostu zachorowań i śmiertelności.

Na tę propozycję nie zgadzali się szefowie rządów landowych, których część chciała już 6 czerwca zrezygnować z wielu ograniczeń społecznych.

Nowe wytyczne w walce z pandemią mają być ogłoszone w środę. Według rządowego źródła gabinet prawdopodobnie poinformuje też o zniesieniu od 15 czerwca ostrzeżeń przed podróżowaniem do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Według Reutersa ta propozycja nie znajduje uznania we wszystkich rządach landowych. Markus Soeder, premier Bawarii, landu najbardziej dotkniętego epidemią, wyraził sprzeciw wobec zbyt szybkiego zezwolenia na wyjazdy zagraniczne.

"We Włoszech, w Hiszpanii i we Francji liczba zakażeń jest zupełnie inna niż w Niemczech, dlatego proszę rząd federalny, aby bardzo dokładnie się nad tym zastanowił. Nikogo nie należy oszukiwać. Koronawirus nadal sieje śmierć” - powiedział. (PAP)