Trakcja miała 28,95 mln zł straty netto, 25,25 mln zł straty EBIT w I kw. 2020



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 28,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 25,25 mln zł wobec 20,67 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 217,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 228,5 mln zł rok wcześniej.

"Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2020 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku" - czytamy w raporcie.

Marża wyniku brutto ze sprzedaży spadła o 1,75 pkt proc. i wyniosła -2,98% w I kwartale 2020 roku, natomiast w analogicznym okresie 2019 roku osiągnęła poziom -1,23%, wynika także z raportu.

"Spadek przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży wynikał ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w jednostce dominującej spowodowanej jej trudnościami z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów oraz, w niewielkim stopniu, z ogólną sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS – CoV-2" - czytamy dalej

"Strata netto zwiększyła się w porównaniu do straty za okres I kwartału 2019 roku o kwotę 13 070 tys. zł, co jest głównie efektem niższej sprzedaży oraz zwiększonych kosztów finansowych" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 13,2 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)