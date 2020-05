Apator planuje zrealizować capex na poziomie 60-80 mln zł w 2020 r.



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Planowane zakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosą 60-80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Mirosław Klepacki.

"Wprawdzie w I kwartale roku nakłady inwestycyjne wyniosły jedynie 9,6 mln zł, ale mimo to zakładamy, że zrealizujemy w całym roku capex na poziomie 60-80 mln zł" - powiedział Klepacki w trakcie wideokonferencji.

Pierwotnie spółka zakładała nakłady inwestycyjne na ten rok na poziomie 90 mln zł.

Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych prezes wymienił projekty badawczo-rozwojowe, np. nowy licznik inteligentny, który podoła rozwijającej się technologii Internetu Rzeczy (IoT).

"Intensywnie pracujemy także nad wodomierzem ultradźwiękowym. Ten rok będzie bardzo istotny, bo pojawia się dużo zapytań i mamy apetyt na sprzedaż 70 tys. sztuk tego urządzenia" - powiedział także.

"Trwa także rozwój automatyki w zakresie produkcji, w tym kierunku idziemy we wszystkich trzech zakładach. W sierpniu w Apator S.A. zainstalowana zostanie nowoczesna, w pełni zautomatyzowana linia do produkcji liczników o wydajności 80 tys. sztuk na miesiąc" - dodał prezes.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

