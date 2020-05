PGE: Możliwe opóźnienie bloku nr 7 w Turowie; postęp prac to 96% na koniec III



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega ryzyko niedotrzymania terminu ukończenia inwestycji w blok nr 7 w Elektrowni Turów, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Pozostałe projekty inwestycyjne grupy nie są zagrożone.

"Najbardziej zagrożona inwestycja to blok nr 7 w Turowie. Terminowo realizacja jest nieco zagrożona, ponieważ część pracowników wykonawcy i podwykonawcy to pracownicy spoza Polski, a jest problem z przemieszczaniem się. Widzimy więc pewne zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na pewne opóźnienia" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Zaznaczył jednak, że postęp prac sięgnął niemal 96% na koniec I kw.

"Dokładnie analizujemy tę kwestię z generalnym wykonawcą i pracujemy wspólnie, by termin został zachowany" - dodał prezes.

PGE nie widzi natomiast zagrożeń co do pozostałych realizowanych projektów inwestycyjnych.

W Elektrowni Dolna Odra planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku, a inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem. Nie ma również zagrożeń dla realizacji projektu "Klaster" związanego z energetyką wiatrową na lądzie.

"Jeśli chodzi o projekt offshore, który z punktu widzenia grupy jest dziś najważniejszy, trwa etap negocjacji z potencjalnym partnerem biznesowym. Nie identyfikujemy ryzyk związanych z koronawirusem. Istotna jest kwestia badań geologicznych i uzgodnienie z PSE kwestii wyprowadzenia mocy - to przebiega bez zakłóceń" - wskazał także Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)