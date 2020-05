Jak poinformował w środę resort rozwoju, projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowało MR, we współpracy m.in. z KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, MS, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP.

Jak zaznaczyła, cytowana w komunikacie wicepremier Jadwiga Emilewicz, propozycje wypracowane zostały w dialogu z przedstawicielami pracowników. "Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami. Proponujemy rozwiązania dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem, aby ułatwić im przetrwanie i ocalenie możliwie dużej liczby miejsc pracy" – wskazała.

"Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Efektem tego jest projekt kolejnej pakietowej ustawy, którą zajmuje się Sejm" - dodała.

Resort wskazał, że projekt przewiduje m.in. czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE, wsparcie budżetów samorządów, ułatwienia dot. przetargów czy ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy domów pomocy społecznej.

Ministerstwo podkreśliło, że jeśli chodzi o przepisy antyprzejęciowe, "nie chcemy odstraszać inwestorów, tylko chronić polskie spółki przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19, z powodu której wycena spółek może być szczególnie niska".

"W czasie kryzysu wiele firm może popaść w okresowe trudności i przez to stać się +łatwym łupem+ dla inwestorów spoza Europy. Chcemy temu zapobiec. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, wzorowane m.in. na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech" - czytamy.

W kwestii ułatwień podatkowych projekt przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej – wskazał resort rozwoju. Dodał, że rozwiązanie to jest realizacją postulatów prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowe propozycje umożliwią również odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych - laptopów i tabletów przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. np. placówkom oświatowym.

Emilewicz podkreśliła, że w związku z pandemią COVID-19 samorządy odnotowują obecnie spadek wpływów m.in. z tytułu podatków. Dlatego - jak wskazała - chcemy wesprzeć ich budżety proponując m.in. podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. "Teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka" - wskazano w komunikacie.

MR podało, że projekt przewiduje ponadto uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 roku. Wskazano, że pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Poza tym Tarcza 4.0 wprowadza możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST - czytamy.

