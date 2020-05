UE: Media: Większość rządów państw UE pozytywnie o funduszu odbudowy

Źródło: PAP

Większość rządów państw UE pozytywnie oceniły wstępną propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą europejskiego funduszu odbudowy wartego 750 mld euro - podaje portal Euractiv.eu. Najbardziej entuzjastyczne reakcje są we Włoszech, Hiszpanii i Polsce, a także we Francji, która choć otrzyma z funduszu mniej, niż do niego wpłaci, była jednym z głównych orędowników powstania nowego mechanizmu.