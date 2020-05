Bowim miał 2,2 mln zł zysku netto, 8,08 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Bowim odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,66 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 8,08 mln zł wobec 2,63 mln zł rok wcześniej.

"Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 315 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał zyskiem netto na poziomie

2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA na poziomie 8,1 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w I kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej" - czytamy w komunikacie.

Pozytywne wyniki finansowe grupy są efektem zmieniającej się sytuacji na rynku stali oraz odpowiednich działań podjętych przez spółkę. Cały 2019 roku charakteryzował się kontynuacją spadku cen wyrobów stalowych, który został zapoczątkowany w IV kwartale 2018 roku. Efektem

spadku cen była niska rentowność spółki, mimo rosnącej sprzedaży. Na przełomie lat 2019 i 2020 doszło do odbicia cen produktów stalowych, co w połączeniu z konsekwentnie realizowaną ekspansją produktową oraz zwiększaniem udziałów w rynku pozytywnie wpłynęło na osiągnięte wyniki, podano także.

"Sytuacja na rynku stali w zeszłym kwartale oraz prowadzona przez nas polityka zakupowa pozwoliła osiągnąć poziom sprzedaży na zadowalającym poziomie oraz zwiększyła rentowność naszej działalności. Świadczy o tym m.in. zysk operacyjny aż 16-krotnie wyższy niż w I kwartale ubiegłego roku. Niestety zeszły kwartał przyniósł również bardzo duże zagrożenie w postaci koronawirusa oraz wywołanej nim pandemii choroby Covid-19. Spowodowało to spowolnienie gospodarki, a co za tym idzie spadek produkcji stali" - powiedział wiceprezes Jacek Rożek, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,79 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 350,87 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 2,04 mln zł wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

